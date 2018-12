57 ans de Macky Sall : Marième Faye Sall célèbre son époux Le Président Macky Sall fête, ce mardi 11 décembre, ses 57 ans. Sur twitter, son épouse en profite pour le célébrer. Voici le message de la Première dame.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 17:16

Une autre année de plus Alhamdoulilah, mais toujours la même personne à laquelle je me suis mariée il y a 26 ans, homme d’état, humble, visionnaire et homme de paix. Joyeux Anniversaire @Macky_Sall #Kebetu #Senegal

