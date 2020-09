57ème session de la conférence des Chefs d'Etats - Les six résolutions prises Le Président de la République est revenu à Dakar dans la soirée en provenance de Niamey où se tenait la 57ème session ordinaire de la CEDEAO. A l'occasion les chefs d'état et de gouvernement de l'organisation sous régionale ont examiné la situation politique économique et sécuritaire dans l'espace communautaire. À son retour à l'aéroport militaire LSS le chef de l'Etat a été accueilli par des membres du gouvernement ainsi que d'autres autorités civiles et militaires

Six (6 ) résolutions issues de la 57eme session de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de Cedeao tenue ce lundi 7 septembre 2020 à Niamey-Niger



1 SEM Nana Addo Dankwa Akufo est élu nouveau Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest



2 Maintien des sanctions contre le Mali et transition d’un an conduite par les civils.



3 mise en œuvre du plan de lutte de la Cedeao contre le terrorisme dans l’espace communautaire

questions économiques

Poursuite du processus de mise en place de la monnaie unique dans l’espace de la Cedeao



4 Adoption d’une nouvelle Feuille de route définition de critères de convergence adaptés au contexte



5 Appel pour la réduction des coûts des transferts de fonds de la diaspora



6 plaidoyer pour l’extension au delà de 2020 du moratoire du G20 relatif à l’allègement de la dette publique









