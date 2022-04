5e Journée : Grand Prix Senico de Recital du Coran : Un nivellement des valeurs… Le concours du Grand Prix Senico de récital est devenue une réalité. Les populations et les autorités religieuses ont fini d’en faire une activité favorite pour ce début de ramadan.

Pour le 5e jour de compétition, Ousmane Ramadan Wade (Dakar), Mamadou Sy (Kolda), Mouhamed Dieng (Louga), Khadim Seye (Dakar), Boubacar Ba (Dakar) et Fatoumatou Sow (Dakar) sont les candidats qui ont essayé de convaincre le jury. Qui sans nul doute n’a pas la tâche facile.



Depuis le début des hostilités, les candidats donnent du fil à retordre aux organisateurs et spectateurs. Pour l’heure, personne n’est en mesure de dire qui sera sur le podium. Le niveau des uns et des autres étant très proche. Cette 7e édition est d’un niveau très relevé. Pour sûr le jury aura beaucoup de difficultés à se décider.



Comme depuis le début de la compétition, l’Institut islamique de Dakar refuse du monde. Les musulmans affluent de partout pour suivre ces grands moments de déclamation du saint Coran par de jeunes discipline bien formés.



