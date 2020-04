5e décès du Covid-19 au Sénégal: Le ministère de la Santé donne plus de détails sur la victime

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré ce lundi, son 5e décès lié à la maladie du coronavirus. L’information vient d’être confirmée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, via un communiqué.



La victime de sexe masculin, est décédée à 4 heures 50 minutes du matin à l’Hôpital Fann. Elle était âgée de 74 ans et était dans un état critique depuis plusieurs heures.

