5e journée Eliminatoires Mondial 2022 / Togo - Sénégal (1-1): Les "Lions" inoffensifs face aux "Éperviers", Sadio Mané sort sur blessure

Les Lions du Sénégal ont failli perdre très gros à l'issue de leur match face aux Éperviers du Togo. Malmenés dans le jeu par un adversaire batailleur et rugueux, confrontés à une situation climatique défavorable, les hommes d'Aliou Cissé ont finalement concédé le match nul 1-1.



Un but pour le moins bizarre a été à l'origine de l'ouverture du score de Nane même si le défenseur Sénégalais, Abou Cissé semble avoir prolongé le ballon dans son camp (1-0.) Il aura fallu attendre les ultimes secondes de la rencontre pour voir Habib Diallo, entré en jeu à la place de Krépin Diatta, égaliser sur un tir lobé (1-1.) Les éperviers restent à la deuxième place du H avec 5 points derrière le Sénégal toujours en tête avec 13 points pris.



Sur une pelouse du stade Kégué (Lomé) complètement détrempée, envahie par la forte pluie qui s'est abattue durant une bonne partie de la première période, le beau jeu n'était pas du tout au rendez-vous ce soir. Une situation qui a bien évidemment impacté sur le rendement des 22 acteurs qui ont multiplié glissades et mauvais contrôles du cuir. Conséquence directe ou indirecte de cet état de fait, Sadio Mané sortira sur blessure à la 28ème minute de jeu, remplacé par Boulaye Dia.



Un partage des points sans incidence sur le sort du Sénégal déjà qualifié pour les barrages. Mais, un coup dur pour les vice-champions d'Afrique qui comptaient signer un sans-faute au sortir de ce second tour des éliminatoires. Il n'en sera rien puisque la bête noire des Lions a encore gâché la fête, renforçant son invincibilité à domicile face au Sénégal qui tient depuis 1985.



Avec un 4-2-3-1 aligné, Aliou Cissé qui avait opté pour quelques petits changements dont la titularisation de Pape Abou Cissé en défense, devra revoir sa copie avant les barrages.



Justement, ce dimanche 14 novembre les Lions reçoivent le Congo, à Thiès, à 19h00 GMT, pour la dernière journée des éliminatoires. Une occasion de finir sur une note positive...

