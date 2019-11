6 pêcheurs de Thiaroye disparus en mer : l’Etat met à disposition 2 bateaux et un hélicoptère, 2 millions de francs FCFA, remis aux familles A la suite du sit-in tenu le weekend dernier par les proches des 6 pêcheurs de Thiaroye/Mer, disparus en mer, demandant plus de moyens, l’Etat a mis à disposition, 2 bateaux et un hélicoptère pour les recherches. C’est ce qu’a annoncé le Capitaine de Vaisseaux, Mamadou Ndiaye, qui a rendu visite aux familles à qui il a remis 2 millions de francs FCFA, au nom du ministre de la Pêche, hier.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons été informés des faits le 19 novembre, 3 jours après l’accident. Tout de suite, un Falcon 50 a effectué des recherches pendant 4 heures de vol. Il y avait également les vedettes Sangomar et Kédougou qui participaient aux recherches. Le Falcon 50 a repris les recherches le lendemain, la vedette de la Guardia espagnole a été également mise à contribution », a informé Mamadou Ndiaye sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos