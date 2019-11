6 pêcheurs de Thiaroye disparus : « l’Etat a pris toutes les dispositions », rassure Alioune Ndoye. Le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye a assuré que " l’Etat a pris toutes les dispositions pour retrouver les 6 pêcheurs de Thiaroye disparus en mer"., en effet, a-t-il indiqué, « les différents services de l’Etat ont été mobilisés, avec la mise à disposition de moyens et l’appui notamment des forces françaises avec des patrouilles aériennes et même l'implication des pêcheurs ». Toutefois, admet-il, « avec le temps, les chances de les retrouver s’amenuisent ».

