6 véhicules, 10 localités traversées… Le parcours inquiétant du patient Zéro de Sédhiou La première personne testée positive au covid-19 dans la région de Sédhiou était initialement considérée comme cas communautaire. Mais, depuis hier mardi, les autorités sanitaires ont pu déterminer la personne qui l’a infecté. Aujourd’hui, ce qui inquiète les autorités sanitaires, c’est surtout le trajet que l’homme a effectué pour aller de Louga, où il a été contaminé, à Sédhiou. L’homme a pris, au moins, 6 véhicules. Il a voyagé par étapes, ce qui fait qu’il a été en contact avec des individus dans, au moins, 10 localités, avant d’arriver dans son village. Ce, surtout en cette période où le transport interurbain est interdit.



«Les recherches ont permis de pouvoir déterminer l’itinéraire de cet homme qui, après avoir quitté la région de Louga, s’est rendu à Dakar avant de rejoindre la région de Sédhiou le 5 avril après avoir pris trois véhicules de 7 places deux mortos Jakarta et un véhicule ‘‘clando’’. Il a voyagé en plusieurs étapes en passant par Tamba, Diambiadio, Thiadiaye, Fatick, Kaolack, Keur Ayib, Soma, Sénoba, Madina Wandifa et son village Sédhiou», a indiqué le Dr Amadou Yéri Camara, médecin chef de Sédhiou.







Combien de personnes a-t-il infecté tout le long de son trajet ? Là se situe l’équation que les autorités sanitaires devront résoudre.



