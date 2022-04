62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal: Macky Sall félicite les « Lions »

Le Président de la République, Macky Sall a appelé à l’unisson demain, , 4 avril 2022 pour la célébration du 62eanniversaire de l’indépendance du Sénégal. Il a rendu un hommage aux vaillants Lions qui ont offert la première CAN de l’histoire et la 2e qualification consécutive du pays à la Coupe du monde de football.



« Chers Lions, à votre coach et votre encadrement d’avoir porté si haut les couleurs nationales. Nos prières et vœux ardents de succès vous accompagnent sur la route du Mondial 2022. Comme toujours, l’Etat sera à vos côtés pour vous apporter tout le soutien nécessaire », a exprimé le Chef de l’Etat, Macky Sall.