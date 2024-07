64 candidats exclus au Bac à Kaolack: Le président du Jury donne les motivations de sa décision

Le président du Jury 1506 du Centre du nouveau lycée de Kaolack, Cheikh Ameth Ndiaye, a appliqué les textes sans état d’âme. Son jury est composé de L’ et L’AR qui font Langue et Arabe. Il est constitué de 418 candidats. Selon Cheikh Ameth Ndiaye, tout se passait bien jusqu’à ce qu’il découvre des téléphones de candidats.



A l’en croire, des candidats sont venus au centre avec des téléphones et lorsqu'ils les ont vu dans les salles et dans les sacs, ils les ont récupérés avant d’appliquer la mesure, c'est-à-dire les exclure du centre. M. Ndiaye précise que sur leurs convocations et les communiqués du ministère et du directeur de l’Office du Bac, le téléphone portable est interdit dans les centres même s’il est éteint. « On a juste appliqué la mesure. Les candidats exclus sont au nombre de 64. Il vont voir avec la commission disciplinaire de l’office du Bac », a soutenu le président du Jury 1506, rapporte L'As.