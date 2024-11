6ième jour de campagne : La déclaration du Président de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal. Dans son message adressé aux Sénégalais et à la diaspora, Soulaymane Ndiaye, président de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal, appelle ses compatriotes à faire un choix réfléchi lors des prochaines élections législatives, qualifiant ce moment de tournant décisif pour le pays. Il souligne l’importance d’élire des représentants capables de proposer des lois visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

Président de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal, Souleymane Ndiaye en son 6ième jour de campagne, s’adressant aux Sénégalais d’ici et de la Diaspora a fait cette déclaration à la RTS pour son temps d’antenne électoral…:



Parmi ses priorités législatives, Ndiaye souhaite introduire des propositions de loi rendant certaines normes, notamment celles liées à la sécurité publique, à la santé, et à la protection de l’environnement, d’application obligatoire. Il propose également de renforcer le soutien de l’État à l'Association Sénégalaise de Normalisation pour faciliter une meilleure régulation des normes de sécurité.



Enfin, Ndiaye insiste sur l’importance de l'assistance architecturale pour garantir des constructions sécurisées et invite les électeurs à soutenir sa coalition, qu'il considère comme le meilleur choix pour un avenir sûr et prospère.



