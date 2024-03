6ième journée de Caravane du candidat de Rewmi: Idrissa Seck promet l’équilibre des pouvoirs ‘’Nous avons analysé ensemble, point par point, les différents problèmes du Sénégal. Ce qui nous a permis de mettre en place le programme Pacte. Le pays a besoin de paix, de stabilité et de sécurité pour que chaque citoyen puisse dérouler tranquillement ses activités et en tirer profit", a déclaré Idrissa Seck. Non sans affirmer qu’il a un programme spécial contre le chômage endémique. C’était sa sixième journée de la campagne électorale, le candidat à l’élection présidentielle de 2024,s’est rendu dans plusieurs coins et recoins des localités de Pout, Diamniadio, Rufisque et Tivaouane Peulh.

EnQuete qui relaie l’info note que la caravane du candidat Idrissa Seck a de nouveau attiré une foule nombreuse, dans le cadre de la campagne électorale. À la cité Namoura, située à Tivaouane Peulh, il a été accueilli chaleureusement par les habitants brandissant des pancartes à l'effigie de leur leader, vers 21 h. Cette mobilisation a été orchestrée par le Mouvement de soutien au président Idrissa Seck (MSI), conduit par Ibrahima Cissokho.



Prenant la parole, Idrissa Seck a exprimé toute sa satisfaction pour cet accueil chaleureux. Poursuivant, il a expliqué qu’Ibrahima Cissokho a participé à la conception du programme de la coalition Idy2024.



‘’Nous avons analysé ensemble, point par point, les différents problèmes du Sénégal. Ce qui nous a permis de mettre en place le programme Pacte. Le pays a besoin de paix, de stabilité et de sécurité pour que chaque citoyen puisse dérouler tranquillement ses activités et en tirer profit", a déclaré Idy. Non sans affirmer qu’il a un programme spécial contre le chômage endémique.



À noter qu’au niveau institutionnel, le candidat propose, dans son programme, d’établir l’équilibre des pouvoirs en comblant les ‘’insuffisances et limites" des lois et institutions qui, selon lui, "ne sont destinées qu'à maintenir la prédominance du pouvoir Exécutif". Il entend garantir le principe de la République du Sénégal qui est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.



Au début de sa tournée d’avant hier, le leader du Rewmi s’est d’abord rendu à Pout, chez Cheikh Ibrahima Lo, ancien membre de l’Unacois. Ce dernier a apprécié le fait qu’Idy soit un homme d’État, un "savant qui est rigoureux au travail". Après un long périple dans cette localité, Idy est allé à Sébikotane, chez l'ancien coordonnateur du Rewmi, feu Ismaïla Diouf, avant de poursuivre le porte-à-porte à Diamniadio, puis à Rufisque et enfin à Tivaouane Peulh où il a rencontré Ibrahima Cissokho, membre de la coalition Idy2024.



