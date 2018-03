(7 photos) – Roi des arènes, Pikine à l’unisson plébiscite Eumeu

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

Boy Niang et Ama Baldé, accompagnés et de leurs nombreux supporters en liesse, se sont rendus vendredi à Mbao chez leur grand frère, Eumeu Sène, pour lui présenter le drapeau remporté, dimanche dernier, contre Sa Thiès.

Eumeu, le « fou », ému et très sûr de sa prochaine victoire sur Bombardier, promet le titre de « Roi des arènes » aux Pikinois. « Je vais ramener le titre à Pikine et le confier à mes jeunes frères (ndlr: Ama Baldé et Boy Niang), pour prouver au monde de la lutte que notre fief est un grenier de champions ».





Senego



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook