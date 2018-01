7 raisons pour lesquelles les femmes gémissent au lit Les gémissements et les cris que les femmes laissent entendre en pleine intimité peuvent parfois être une source de joie et de motivation pour leur partenaire, parce que pour ces derniers cela signifie qu’ils sont en train de faire un très bon travail qui plait à leur chérie.

Cependant, contrairement à ce que l’homme pourrait croire, ces cris ne représentent pas toujours le plaisir; Parfois c’est un simple moyen de communication, ils peuvent être aussi liés aux douleurs donc opposés au plaisir.

Voici quelques (bonnes, mauvaises et folles) raisons qui font gémir ou crier les femmes pendant les rapports s3xuels:

1. Traquer son Ego Pour les femmes gémir est un moyen de rassurer leur amant. Elles utilisent tous leurs sens pendant les rapports s3xuels car, pour elles Il est important de faire des bruits de plaisir afin que le partenaire pense qu’il est parfait. Les hommes aiment ces petits gémissements (et certains préfèrent même les plus bruyants!)

2. Pour le guider Pour les femmes gémir est une façon de s’exprimer sans dire mots, et cela contribue à galvaniser leur partenaire vu que le rythme s3xuel de l’homme change. cependant, dans leurs gémissements, pour stimuler l’homme, dès que ce dernier commence à faire quelque chose qu’elle n’aime pas, elle change la façon de gémir en adoptant des cris inconfortables … ce qui fait que leur partenaire adopte une autre attitude pendant le rapport pour faire plaisir à la femme. C’est une façon de le guider sans vraiment lui dire ce qu’il faut faire.

3. Pour rendre la partie plus chaude Les femmes gémissent pour rendre leurs ébats plus s3xuels, plus chauds.

4. Pour encourager leur partenaire Si l’homme a de la difficulté à être en état d’ér3ction, gémir tout doucement de plaisir avec des baisers à l’appui, peut juste lui donner le coup de pouce dont sa libido a besoin pour reprendre le rythme et être dans l’ambiance de l’intimité. Un doux gémissement de plaisir fait des merveilles avant même que les vêtements ne soient enlevés.

5. Elle l’a appris ou vu quelque part La femme gémit parce qu’elle a appris ou vu quelque part que gémir pendant l’acte est comme un aphrodisiaque pour l’homme.

6. Réponse naturelle au plaisir Une des raisons aussi les plus courantes pour laquelle les femmes gémissent pendant le s3xe, est tout simplement parce que c’est une réponse automatique au plaisir. Le plaisir qu’elles ressentent peut provoquer une réponse audible et involontaire.

7. Parce que le silence est un gâcheur d’humeur Enfin, les femmes gémissent pendant le s3xe parce que le silence est un gâcheur d’humeur. De plus, il faut beaucoup plus d’efforts pour se taire que pour gémir et braver ses inhibitions en s’amusant de façon audible.



