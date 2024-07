70 migrants sénégalais retenus en otage en Tunisie par des bandes armées Le Maire de la Commune de Thiaroye sur mer Me El Mamadou NDIAYE et Monsieur Boubacar SEYE de l’ONG Horizons sans Frontières ont, au cours d’une audience tenue ce 23 Juillet 2024 au siège de la commune, recu un collectif constitué de familles, dont des membres ont embarqué à bord d’une pirogue, ayant pris départ à Yenn depuis le 05 Mai 2024 pour tenter de rejoindre clandestinement les rives européennes.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2024 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Il est ressorti des échanges que plus de 70 compatriotes âgés entre 19 et 35 ans, tous originaires de Thiaroye sur mer, Yenn, Bargny, Saint Louis, Pikine, Guédiawaye et Guinaw Rail etc., sont depuis près de 3 mois détenus en Tunisie plus précisément à Gafsa dans des conditions mettant leurs vies en danger. En effet, les témoignages concordants recueillis auprès de différentes sources portent à croire que ces derniers seraient présentement entre les mains de ravisseurs réclamant constamment une rançon aux différentes familles.



Tenu informé de cette situation, le Maire de la commune de Thiaroye sur mer a immédiatement et par correspondance Bordereau n°51 en date du 10/07/2024 porté les faits à l’attention du représentant de l’Etat à l’effet de voir les autorités étatiques compétentes prendre les dispositions utiles en vue d’apporter aide et assistance aux principaux victimes.



Joignant une nouvelle fois notre voix à celle des familles désemparées et en détresse, nous, commune de Thiaroye sur mer et l’ONG Horizons sans Frontières, lançons un appel solennel aux autorités étatiques et au premier chef le Président de la République à prendre en charge la question et prônons vivement la tenue dans les meilleurs délais des assises sur la question de l’émigration clandestine qui décime la jeunesse sénégalaise depuis plusieurs décennies.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook