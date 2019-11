700 kg de cocaïne saisis en mer: L'identité des convoyeurs dévoilée

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

L’identité des convoyeurs des 700 kg de cocaïne saisis en mer le 31 octobre dernier, par la Marine nationale et la Guadia civil espagnole a été dévoilée. "L’Observateur" a dressé le profil des cinq personnes arrêtées dans cette affaire.



Les deux premiers sont des Franco-marocains. Laghmouri Saïd, est né le 20 juillet 1985 à Levallois, en France. Il s'activait dans la restauration. Alors que Fayçal Bout Baur est né à Agadir, le 15 décembre 1987. Établi dans la ville de Metz, il a été approché par le cartel. Il s'était illustré dans des activités professionnelles pas du tout valorisantes.



Le troisième, ressortissant écossais, Sean Robert Chapman est né le 20 février 1988 et, est connu dans le milieu marin où il évoluait comme pêcheur. Et le Français d’origine sénégalaise, Amadou Mboup. Il est né à Diabalé au Fouta, au nord du Sénégal. Installé en France, il s'activait en qualité d'entrepreneur.



Enfin, le cinquième est un Sud-américain. John Silos est né le 9 septembre 1968, travaille dans l'architecture coloniale hollandaise. Le quinquagénaire passe pour être chauffeur de taxi de profession.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos