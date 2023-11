700 milliards FCfa prévus pour Kaffrine, entre 2024 et 2026

La région de Kaffrine devrait bénéficier de près de 700 milliards de francs Cfa d’investissements sur la période 2024-2026. C’est qui est ressorti hier, du Conseil présidentiel sur le développement de la région de Kaffrine, présidé par le Président Macky Sall.



Cette manne financière permettra d’engager un Programme d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable et l’accès à l’électricité des villages et localités de la région de Kaffrine. Les infrastructures, l’école, la santé, le désenclavement, l’agriculture, l’élevage, la rénovation et la construction de bâtiments administratifs, sont, entre autres, les 10 axes du programme triennal de 700 milliards FCfa pour Kaffrine, rapporte "Le Témoin".



Il faut ajouter que pour cette partie du pays, plus de 332 milliards FCfa ont été investis, entre 2015 et 2023 . « Il faut noter que sur la base des engagements de 2015, l’Etat a investi un montant de 198 milliards 539 millions Francs Cfa, à côté des investissements qui sont faits hors engagements et qui s’élèvent à 193 milliards FCfa, soit au total, depuis 2015, plus de 332 milliards FCfa capitalisés dans la région de Kaffrine », a déclaré Macky Sall, à l’ouverture du Conseil présidentiel sur le développement de la région de Kaffrine. Grâce à ces investissements, « aujourd’hui, Kaffrine est devenue une ville émergente et bientôt, une région émergente », a-t-il souligné.

