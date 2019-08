75 millions dérobés chez un marabout : 8 suspects sous mandat de dépôt à Diourbel Du nouveau dans l'affaire des 75 millions de Fcfa volés chez le marabout, Serigne Moustapha Dème, au quartier Médinatoul, dans la commune de Diourbel. L’AS révèle, en effet, que Au total, 8 personnes, âgés entre 18 et 28 ans, ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel.

Le cerveau présumé de la bande, fils d’un célèbre homme d’affaires, Mame Lamp Fall, est le dernier de la bande à être arrêté, à Mbour, ajoute la même source. Le journal souligne que sa mère, établie aux Etats-Unis, aurait proposé 25 millions de francs CFA pour une solution à l'amiable, promettant de solder la somme prochainement.

