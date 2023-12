75ème anniversaire de la journée des droits de l'Homme : « Dignité, Liberté et Justice pour tous » ONG ADHA Communiqué-À l'occasion du 75ème anniversaire de la journée des droits de l'Homme, l'Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), à l'instar de la communauté internationale, célèbre en ce 10 décembre le jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Ainsi, l’ADHA se joint aux efforts entrepris pour commémorer et renforcer le mouvement en faveur d’un monde meilleur, notamment en :

 Promouvant l’universalité;

 Forgeant l’avenir;

 Soutenant les engagements;

 Etc.



La Déclaration reflète un accord selon lequel l’égalité, la liberté et la justice sont des valeurs qui sont le moteur d’une société prospère, où chaque personne peut bénéficier de l’égalité des chances dans ces domaines et dans ceux de son choix. Entre autres, l'accès à l’éducation, à l’emploi, à une rémunération équitable, au droit de vote et aux soins de santé. Les valeurs que sont la liberté d’expression, la vie privée et le respect mutuel sans distinction de sexe, de race, d’ethnie ou de religion y sont également présentes.



AU SÉNÉGAL, cet anniversaire est marqué par un contexte particulier de recul des droits humains, où une restriction des libertés de réunion et d'expression, le recours excessif à la force et les mauvais traitements inhumains et dégradants ont été notés, surtout lors des manifestations.



Le Sénégal qui était considéré comme une référence en matière de droits humains ne l’est plus en raison des séries de contextes marquées par une répression sans précédent de l'espace civique, confirmé par des rapports d’organisations de défense des droits humains.



Ainsi, cette répression a été constatée chez les hommes de médias (les journalistes), les populations civiles et l'opposition politique.



L’année 2023 a été fortement marquée par :

 L’interdiction de plusieurs manifestations de l’opposition, sur fond de tensions préélectorales, l’arrestation de leaders politiques et de manifestants, violant ainsi la liberté de réunion;

 La restriction de TikTok, d’internet, ainsi que l’arrestation de facebookeurs, d’activistes et de journalistes, qui ont entaché la liberté d’expression;

 Le recours excessif à la force lors des manifestations;

 La fermeture des universités publiques, privant les étudiants du droit à l’éducation;

 Etc.



Ainsi, il urge de corriger ce recul démocratique pour redorer ce blason de référence en matière de droits humains.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié encourage vivement les autorités compétentes, qui sont garants des droits et libertés, de respecter, de faire respecter et de veiller à l’application stricte des textes fondamentaux indispensables, pour un État démocratique.



Fait à Dakar, le 10/12/2023

M. Adama Mbengue

Président de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)



