77e AG de l’Onu: Les Chefs d’État et de Gouvernement se penchent sur les grands enjeux mondiaux Plus de 150 dirigeants, dont Macky Sall, sont attendus à New York, cette semaine, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations-unies pour être au chevet d’un monde en crise ébranlé par la guerre en Ukraine, notamment. Un sommet sur l’éducation se tiendra d’abord lundi et à partir de mardi, les chefs d’État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l’Onu.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Septembre 2022 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Chaque année, les dignitaires du monde entier se réunissent au siège de l’ONU à New York, pour une Assemblée générale. Contrairement à la 75ème session qui s’est tenue virtuellement en 2020 et à la 76ème session qui s’est tenue, suivant un format hybride en 2021, eu égard à la pandémie du Covid-19, l’Assemblée générale de cette année se tient entièrement, en présentiel au siège des Nations Unies à New York.



Début de la session



D'après Le Soleil, l’Assemblée générale a commencé comme d’habitude, par un discours du président de l’Assemblée générale. La 77ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies a débuté le 13 septembre, et son nouveau président a exhorté les dirigeants mondiaux à travailler ensemble et à combler les « profondes divisions », afin de s’attaquer aux problèmes les plus urgents de l’humanité, tels que le conflit en Ukraine.



Bien que le monde soit actuellement incertain et qu’il connaisse des clivages géopolitiques croissants, Csaba Krösi, le nouveau président, a souligné devant les participants que les Nations-Unies ont été fondées sur les ruines de la guerre et de la dévastation dans l’intention d’être un « puits de solutions ». « Pour répondre aux défis les plus pressants de l’humanité, il faut collaborer, revigorer un multilatéralisme inclusif, en réseau et efficace, et se concentrer sur ce qui nous unit », a-t-il déclaré.



L’Ukraine comme point focal



M. Krösi a souligné que le conflit en Ukraine a été un « tournant » et que si le monde ne fait pas attention, la « méthode » de guerre résultant de l’invasion russe pourrait faire partie de la « boîte à outils de la vie internationale ». « Ce conflit doit prendre fin. Il a affirmé qu’il « tue des individus, il tue le développement, il tue la nature, et il tue des millions de rêves ». Le risque d’utiliser des armes nucléaires est maintenant plus grand qu’il ne l’a été au cours des 40 dernières années, a ajouté le nouveau président. « Cette réalité inquiétante nous oblige tous à travailler ensemble sur la question du désarmement », a-t-il déclaré.



La promesse de changement dans les efforts environnementaux



En outre, M. Krösi a lancé un avertissement : à mesure que la planète se réchauffe et que ses ressources naturelles se raréfient, les conflits vont s’aggraver. « La crise de l’eau sera probablement notre plus grande menace. Récemment, des températures record, des incendies violents et des inondations dévastatrices ont été enregistrés. « Il semble que Mère Nature réagisse », a-t-il déclaré, soulignant que « les affaires courantes » reprendront après le Covid-19 et que « ce n’est pas une option ».



Le diplomate hongrois a également noté que, bien qu’elle soit « plus facile à gérer », la pandémie, ainsi que l’insécurité alimentaire grave, la montée en flèche des prix de l’énergie, l’inflation record et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, continuent de faire des ravages dans le monde entier.



« La vieille routine ne reviendra pas. La seule façon d’obtenir de meilleurs résultats est de changer. Nous connaissons déjà les formes générales de la transformation dont nous avons besoin. Le cadre de Sendai, l’accord de Paris, notre programme commun et l’agenda 2030 pour le développement durable nous poussent tous dans la bonne direction. La question de savoir si nous allons tenir nos promesses reste ouverte », a-t-il déclaré.



Mettre l’accent sur les nouvelles avancées scientifiques



Le nouveau président de l’Assemblée générale a déclaré que son mandat serait axé sur « les solutions par la solidarité, la durabilité et la science », soulignant l’importance de la science dans le processus décisionnel de l’organe des Nations Unies. « Je m’efforcerai de promouvoir des progrès mesurables dans la transformation de la durabilité – et de favoriser la solidarité nécessaire pour réaliser des percées ou éviter de futures catastrophes ». Faire simplement le point sur les objectifs de développement durable est insuffisant. « Nous avons besoin de plus de science de notre côté si nous voulons atteindre les objectifs d’ici 2030 », a-t-il déclaré.



En outre, M. Krösi a promis de collaborer activement avec des membres du secteur commercial, des universités, des organisations de la société civile, des chercheurs et des praticiens afin de proposer des solutions fondées sur la réalité, les faits et la science.



En ce qui concerne la récente résolution historique visant à créer un Bureau de la jeunesse des Nations Unies, il a déclaré : « Nous devons tendre activement la main aux jeunes, en les faisant participer à ce que nous faisons, afin que, lorsqu’ils seront assis dans ces sièges, ils puissent proposer des plans et des idées plus ambitieux que les nôtres. Il a poursuivi : « Nous devons également faire participer activement les jeunes à ce que nous faisons afin que, lorsqu’ils s’assiéront dans ces fauteuils, ils puissent proposer de meilleurs plans et de meilleures idées », notant la récente résolution historique visant à créer un Bureau de la jeunesse des Nations unies.



Le deuxième orateur de la session de l’Assemblée générale d’aujourd’hui était le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Il a félicité M. Krösi et a souligné que, malheureusement, les problèmes qui ont caractérisé la 76ème session demeurent. Il a exhorté à l’unité pour montrer la grande promesse et le potentiel de l’ONU, en disant : « Nous faisons face à un monde en péril à travers notre travail pour faire avancer la paix, les droits de l’homme et le développement durable ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook