78% des femmes violentées au Sénégal: Macky Sall et ses pairs africains promettent de sévir Au Sénégal, les résultats d'une enquête menée par des enseignants de l'UGB révèlent des chiffres accablants concernant les violences faites aux femmes, selon Afrique.le360.ma.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 05:58 | | 0 commentaire(s)|

Sur le rapport de 2021, 78% des femmes ont subi des violences domestiques dans leur vie. 16,7% de violences sexuelles des femmes se produisent dans les lieux de travail.



Les statistiques révèlent 668 cas de violences sur mineures, 706 agressions sexuelles et plus de 1200 cas de viols, rien qu'en 2019. Un chiffre très en deçà de la réalité car les cas de viols sont souvent étouffés. La prévalence des violences sur les femmes est de 60%.



La région de Diourbel bat le record des violences basées sur le genre avec 80% de victimes. La courbe des agressions sexuelles grimpe également en flèche depuis quelques temps. "Rien que ce matin, j'ai eu deux cas de grossesses issues de viols. L'une des filles est âgée de 17 ans" déplore Sedouma Yattara, gynécologue à l'hôpital Bédouin de Guédiawaye.





