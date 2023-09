78e Assemblée Générale de l’ONU: Macky Sall a quitté Dakar à destination de New-York Le chef de l’État, Macky Sall, a quitté Dakar ce dimanche à destination de New York (USA) où il doit prendre part à la 78ème assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, annonce la présidence sénégalaise sur son compte X (anciennement twitter).

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

D’après l’APS qui relaie l’info, la même source a signalé qu’à son départ, le Président Sall a été salué par le Premier ministre, Amadou Ba, et d’autres personnalités civiles et militaires.



Ouverte le 5 septembre dernier, la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies est axée sur le thème : ‘’Rétablir la confiance et raviver la solidarité : accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous’’.



Le débat général de cette 78e session, qui se tiendra du mardi 19 septembre au samedi 23 septembre, permettra aux dirigeants des pays membres de l’ONU de discuter de questions mondiale.



