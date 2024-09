79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies : Bassirou Diomaye Faye en route vers New York Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi 21 septembre 2024, en direction de New York, aux États-Unis. Le Chef de l'État participera à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra du 24 au 30 septembre 2024, informe une source présidentielle.

Placée sous le thème « L’unité dans la diversité, pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous », cette rencontre internationale permettra au Chef de l'État de faire entendre la voix du Sénégal sur des enjeux globaux majeurs, tout en réaffirmant l'engagement de notre pays en faveur de la coopération internationale et de la promotion des valeurs de paix et de justice.



Et en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président Bassirou Diomaye Faye prendra également part au sommet du Futur, une initiative lancée par le secrétaire général de l'ONU, António Guterres.









