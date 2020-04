7e décès du Covid-19 au Sénégal: interrogations autour de la mort de Cheikh Diop Le mystère entoure la mort de Cheikh Diop, 65 ans, le 7e décès du coronavirus au Sénégal, hier. L’entrepreneur du BTP qui gérait son entreprise et qui habitait la Zone de captage, souffrait d’insuffisance rénale et de maladie cardiovasculaire. Toutefois, révèle "L’Observateur", citant ses proches, Cheikh Diop, marié et père de quatre enfants, alité depuis quelques jours, n’a quitté sa maison que pour se rendre, le 8 avril dernier, à son rendez-vous médical, à l’hôpital Fann. Ses proches soutiennent ainsi qu’il a certainement été victime d’une transmission communautaire à l’hôpital Fann.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos