7e édition de « Setal Sunu Réew » prévue le 7 décembre : Une innovation avec l'engagement citoyen au cœur des priorités Sous la présidence de Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, une réunion stratégique a été organisée pour peaufiner les préparatifs de cette initiative nationale. Parmi les innovations de cette édition, figure le Challenge #SetalSunuGox, une compétition conçue pour récompenser les quartiers les plus actifs dans l'embellissement et l'entretien de leur environnement.

"Le Soleil Digital" rapporte que la 7e édition de la Journée nationale de nettoyage « Setal Sunu Réew», est prévue le 7 décembre 2024. Cet événement phare vise à promouvoir la propreté et l'engagement communautaire, pour un cadre de vie plus sain.



Les quartiers vainqueurs se verront attribuer divers prix, notamment des kits de nettoyage, des financements, l'aménagement de points de regroupement normalisés et l'amélioration d'espaces stratégiques.



S'exprimant sur cette initiative, le ministre Moussa Balla Fofana a déclaré : « Cette journée est une occasion unique pour chaque citoyen, de s'engager activement dans l'amélioration de son environnement. Le Challenge #SetalSunuGox est conçu pour encourager la participation et mettre en lumière les efforts des quartiers les plus engagés ».



Selon toujours "Le Soleil Digital", dans un geste symbolique, le ministre a annoncé qu'il allouerait sa rémunération du mois de décembre, pour soutenir la continuité des activités de propreté et d'embellissement au-delà de cette journée nationale. Il a également appelé à une mobilisation massive des acteurs locaux, pour garantir le succès de cette initiative, qui ambitionne de transformer durablement l'espace public sénégalais.



Ce rendez-vous annuel illustre l'importance de l'engagement collectif dans la préservation de l'environnement, un enjeu qui concerne chaque citoyen.



