7ème salon de la monétique : Sanlam Assurance Sénégal distingué par GIM UEMOA

Durant le dîner de Gala et de clôture du 7ème salon de la monétique organisé par GIM UEMOA à Dakar, Sanlam Assurance Sénégal a été distingué parmi les fournisseurs les plus performants pour la qualité de sa performance au titre des services rendus au profit de GIM UEMOA



Pour rappel GIM UEMOA est le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA), organisme international, a été créé en 2003 par la BCEAO et les banques dans le but de mettre en œuvre un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement électronique.



Aujourd’hui, le GIM-UEMOA fédère plus de 130 banques, établissements financiers et postaux, structures de micro-finance, émetteurs de Monnaie Électronique.



Bravo et Très fier de toute l’équipe de Sanlam Assurance Sénégal et mention spéciale à Abdoulaye DIOP



Babacar Diop Louga