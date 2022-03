8 Mars 2022: L'ex-directrice de campagne d'Idrissa Seck, diagnostique le leadership féminin

Invitée spéciale de la TFM ce mardi, à l'occasion de la journée du 8 Mars dédiée aux femmes, Léna Sène s'est félicitée du leadership féminin au Sénégal. Pour la présidente de DCA Africa, cet état de fait est à mettre au crédit de la société sénégalaise, qui "a très tôt compris que la femme peut bel et bien diriger". Mais aussi des femmes elles-mêmes, qui se battent pour devenir "chefs de partis, chefs d'entreprises ou brillent dans divers autres domaines". Sa conviction est que le leadership féminin ne se décrète pas, il s’assume. Mme Sène se réjouit que les exemples se notent partout. Et de révéler, pour lancer un message à la jeunesse, le cas d’une femme âgée de 31 ans, vivant à Bignona et qui a réussi à mettre en place une véritable entreprise de transformation agro-forestière.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|