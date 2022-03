8 Mars Ndeye Anna Sy Cheffe Système d'infos et sécurité TDS: Les postes clés confiés aux femmes

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, TDS-SA fait un gros Plan sur 8 Femmes qui reviendront sur leur parcours professionnel, leur vie de Femme et ce que le 8 mars représente pour elles.



Pour ce premier numéro, on s'intéresse à Ndeye Anna Sy, Cheffe de service département systèmes d’informations & sécurité à TDS-SA.



Cette dernière a commencé son cursus scolaire à Sainte Jeanne d’Arc, puis elle a intégré le collège Saint Michel avant d’atterrir au lycée Lamine Gueye où elle a eu son bac.



Après l’obtention de son diplôme de technicienne en informatique, elle a intégré la direction technique de la Rts au service informatique.



Mais, là fait-elle remarquer, "il faut être vraiment patient et croire en Dieu". Informant qu’elle n’a pas eu d’obstacles dans sa carrière, elle a fait savoir qu’il faut célébrer la femme chaque jour parce qu’elles sont au début et â la fin de tout...

