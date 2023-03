8 Mars/ Plateau spécial de Leral: Les femmes brisent le mythe et scintillent en Reine Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 18:32 | | 0 commentaire(s)| Leral a déroulé ce mercredi 08 mars, un grand plateau spécial pour la célébration de la femme. Non seulement, des actrices de développement, spécialisées dans plusieurs domaines étaient les invitées du Groupe. Ledit plateau a permis de mieux comprendre les multiples efforts consentis par de braves femmes, en dehors des tâches ménagères et la gestion de leurs maris et enfants. Etant l’épicentre du monde, leral a montré la diversité et les multiples compétences des femmes leaders qui, d’ailleurs, n’ont rien à envier aux hommes. Elles ont tout simplement, brisé les barrières de l’impossible pour occuper une place de Reine. Bravo !



