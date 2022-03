8 Mars Yaye Natta Ndiaye Ingénieur Télécom: Quand les NTIC font allégeance à une tête bien faite

Baccalauréat scientifique en poche, Yaye Natta Ndiaye, a décidé de poursuivre ses études à l’Ecole supérieure multinationale de télécommunication(Esmt).



4 ans après, elle a été recrutée comme stagiaire Sonatel. Dans le but de réaliser ses rêves, Yaye Natta, a fait une formation du cycle ingénieur. Aujourd’hui grâce à sa détermination, elle est devenue, Ingénieur Telecom à TDS-S-A.



Elle a même été affectée en Guinée Conakry. Elle affirme avoir vécu 3 années là-bas. A l’en croire, il faut croire en soi, être passionné, se donner à fond e persévérer dans ce métier. Elle fera savoir par ailleurs qu’il faut faut être organisé pour gérer ménage et boulot.



Quid du 8 mars? Elle estime que c’est une belle initiative que la TDS ait prise la décision de célébrer la journée internationale de la femme. Selon Yaye, cela va renforcer les liens entre elle et ses collègues