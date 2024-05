8 mai à Paris : Un vibrant hommage rendu aux soldats Serigne Ahmed Sy Malick et Serigne Fallou Fall

En ce mercredi 8 mai 2024, la communauté sénégalaise résidant en France, s'est réunie pour honorer la mémoire des soldats Serigne Ahmed Sy, fils aîné de Seydil Hadj Malick Sy et Serigne Fallou Fall, fils de Cheikh Ibrahima Fall, disparus lors de la Première Guerre mondiale.



La cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs s'est déroulée avec émotion, sous l'Arc de Triomphe à Paris, sur les Champs Élysées, au tombeau du soldat inconnu. L'ambassadeur du Sénégal à Paris, Monsieur Magatte Sèye, était présent aux côtés des familles des deux soldats, accompagné du maire de Thiaroye.



La famille de Seydil Hadj Malick Sy était représentée par plusieurs membres, dont Serigne Ahmada Sy Djamil, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Mame Oumar N’diaye ibn Sokhna Khady Sy Babacar et Serigne Mame Ahmedine Sall ibn Serigne Alioune Sall Safietou Sy, ainsi que la Hadara Tidiane de Paris.



La famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall était également présente en grand nombre, sous la direction de Serigne Cherif Mbacke Ibn Serigne Fallou Mbacké et Serigne Assane Fall.



Cette cérémonie historique a permis de rendre un hommage appuyé à ces deux vaillants soldats sénégalais. Les discours ont souligné leur courage et leur sacrifice au nom de la liberté, durant la Première Guerre mondiale. La journée s'est conclue par une séance de prières et un chant émouvant en l'honneur des deux saints.















Ndèye Fatou Kébé