8 mars: Les femmes cheffes d’entreprises plaident un entrepreneuriat féminin fort

Les femmes Cheffes d’entreprise, dans le souci d’une meilleure autonomisation, indiquent qu’il faut aujourd’hui, plus d’accompagnement des femmes du pays qui s’activent dans le btp, le pétrole et le gaz, l’aviation, l’immobilier la transformation, le commerce, dans l’élevage, l’agriculture, la distribution de produits halieutiques entre autres.



D'après le communiqué, justement, pour ces femmes, il n’y a dans ce pays aucun secteur qui produits de la valeur ajouté dans l’économie du Sénégal si, ce n’est les femmes qui occupent la chaine de valeur.



Une réalité qui fait qu’a cette occasion, les pouvoirs publics doivent saisir l’occasion pour en plus d’encouragement avec une prise de décisions significatives qui favorisent l’épanouissement dans le travail des femmes au quotidien.



Ainsi, les femmes Cheffes d’entreprise du C50 Pn souhaitent un excellent 8 Mars à leurs consoeurs.