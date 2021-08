800 millions FCfa dégagés pour Thiénaba: Le nouveau Khalife "donne des assurances" à Macky Sall Ayant été reçu par le nouveau khalife général de Thienaba, Assane Seck, ce week-end, Macky Sall n'a pas lésiné sur les moyens pour la poursuite des travaux de la Maison des Hôtes. Il a aussi réussi à avoir des garanties en retour.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 06:20 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau khalife, Serigne Assane Seck, à Macky Sall: " Président, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes magnanime. Vous assistez les religions. Je sais tout ce que vous avez fait pour les familles religieuses. Vous ne verrez jamais une seule famille religieuse vous trahir. Je n'ai pas vu votre étoile sombrer ", a-t-il encensé le chef de l'Etat.



Le président de la République de répondre à ce dernier: " Je suis décidé à vous accompagner et à terminer les projets qu'on avait avec le défunt khalife. Les travaux de la Maison des Hôtes vont bientôt démarrer. L'entreprise qui va les réaliser est déjà choisie et le budget de 800 millions FCFA est en place ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos