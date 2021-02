8343 musiciens, 4000 danseurs et 500 communicateurs vont se partager 2,5 milliards à raison de... Les acteurs culturels percevront à partir de cette semaine leur part de l’appui spécial de 2,5 milliards que le président de la République a accordé au secteur culturel en décembre dernier.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

Au total, ils seront 8343 musiciens, 4000 danseurs, 500 communicateurs traditionnels, 1430 acteurs de la culture urbaine entre autres, à bénéficier d’un appui allant de 100 000 f à 125 000 f via les opérateurs de transfert d’argent, informe un communiqué du ministère de la Culture.



