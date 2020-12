840 millions de Dollars pour la réalisation du port de Ndayane: Macky Sall signe avec DP Word Finalement l’Etat du Sénégal, à travers le Port autonome de Dakar et le groupe des experts du concessionnaire (Dpw) ont signé un accord pour la réalisation de la première phase du futur port de Ndayane situé dans le département de Mbour apres une longue période de négociation.



Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Décembre 2020 à 03:51 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué de la présidence de la république, "plus de 840 millions de dollars soit 450.660.000.000 de FCFA sont prévus pour la réalisation de la première phase du futur port de Ndayane. L’accord a été signé ce mardi entre Dp Word et l’Etat du Sénégal en présence du Président Macky Sall."



La présidence précise également que "ce port sera le plus grand de l’Afrique de l’Ouest et pourra accueillir les plus gros navires de l’espace maritime. Il va également être jumelé à une zone économique spéciale pour en faire un véritable pôle d’attraction qui va attirer un grand nombre d’investisseurs et contribuer ainsi à la création de milliers d’emplois pour la jeunesse du pays."



A ce sujet, il ne fait aucun doute que Dpw est un partenaire sérieux de renommée mondiale. La société est une filiale du groupe Dubaï world qui est une société de participation appartenant au gouvernement dubaïote. Elle est créée en 2005 à la suite de la fusion de Dubaï Port Authority (Dpa) et Dubaï Port International (Dpi).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos