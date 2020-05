88 Sénégalais sont morts du Covid-19 à l’étranger (Moïse Diégane Sarr)

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre de Sénégalais décédés du coronavirus à l’étranger est de 88. Il s’agit des estimations de Moïse Diégane Sarr, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, interrogé par la Rts, hier.



D’après nos confrères de EmediaSn, selon le bilan officiel, « 14 compatriotes sont décédés aux Etats-Unis, 5 en Italie, 3 en Espagne, 1 au Pays-Bas ». En France, les défunts sont au nombre de 65 dont 63 à Paris, et 2 à Lyon.



Leurs corps pourront être rapatriés après la levée de l’interdiction du rapatriement des Sénégalais décédés du coronavirus à l’étranger, annoncée par le chef de l’État, Macky Sall, lors de son adresse à la Nation du 11 mai dernier.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos