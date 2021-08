88 sénégalais sont en situation très précaire au Maroc : un appel lancé au président Macky Sall Des dizaines de migrants sénégalais sont dans une situation très difficile. C’est Cheikh Ahmadou Bamba Fall, le président de l’association « Le Village des migrants » qui lance l’alerte. Plus de 88 sénégalais sont en situation très précaire au Maroc, plus précisément à Dahla, depuis plus de deux mois.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Août 2021 à 00:15 | | 0 commentaire(s)|

Certains sont malades, d’autres ont tenté de fuir, mais pour la plupart, ils vivent entassés dans un camp de détention. Les autorités marocaines seraient prêtes à les aider pour un rapatriement, mais malheureusement, elles font face à des difficultés logistiques.



C’est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba Fall, le président de l’association « Le Village des migrants » a tenu à lancer un appel solennel au Chef de l’état sénégalais pour venir en aide à ses compatriotes.



