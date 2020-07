9 plaintes contre Abdoulaye Sow de la CCIAD: avec l’homme d’affaires Serigne Mboup au-devant du front contestataire, la guerre est désormais ouverte C’est la guerre ouverte entre les dirigeants de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) et d’autres membres de ladite institution qui ont pris pour chef de file, le président de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (Unccias), M. Serigne Mboup.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Cette guerre s’est déjà manifestée par 9 plaintes déposées aussi bien par l’Unccias que par son président et certains membres de la Cciad contre le président Abdoulaye Sow et toute son équipe actuelle.



Dès demain mardi en principe, sauf changement de dernière minute, ils devront se retrouver devant le Tribunal de Grande instance de Dakar, pour répondre de l’une des plaintes, portant sur les délits « d’escroquerie, de faux et usage de faux en écritures privées ».



Les contestataires reprochent au bureau une gestion opaque de son budget. Ainsi, la Cciad a un budget de 1,8 milliard de francs Cfa. Mais les charges salariales dans ce budget sont de 968 millions 562 mille 869 francs Cfa, ce qui est énorme.



Il y a en plus, et surtout, une gouvernance erratique, conséquence d’une situation jugée «délétère», créée par l’annulation d’une partie importante du corps électoral qui a élu le bureau actuel de la Chambre.



Il faut savoir que la Cour suprême, par les arrêts n° 25 et 26 du 10 décembre 2012, a annulé les résultats des élections de la sous-section Etablissements financiers des élections de la Cciad d’août 2010, et par voie de conséquence, le second tour des élections de la Cciad, plongeant ainsi le bureau en place dans l’illégalité.

Le Quotidien



