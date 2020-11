91 policiers formés en comptabilité des matières

91 policiers issus des différentes directions et unités de la Police ont reçu leurs attestations en Comptabilité matières. L’Union européenne, consciente de l’importance de la gouvernance de l’État, a rejoint l’intérêt du Sénégal dans la professionnalisation et la formation continue de ses policiers et gendarmes, pour une gestion de haute qualité des moyens actifs et du patrimoine mis à disposition de ses institutions. Financées à hauteur de 10 millions d’euros par l’UE, ces formations ont permis aux policiers d’approfondir leurs connaissances du cadre juridique de la comptabilité des matières, des méthodologies de gestion et de contrôle, des procédures proposées et de l’utilisation du logiciel de stock mis en place par la Police, dans toutes les unités de police, entre autres.



La cérémonie a enregistré la présence du Directeur Général de la Police Nationale, du Directeur de la Direction du Matériel et du Transit Administratif (DMTA) et de la représentante de l’Union européenne (UE). Au niveau de la Gendarmerie Nationale, le programme SENSEC-UE a financé la formation de 35 gendarmes pour l’obtention du certificat d’aptitude technique du 2e degré (CAT2) d’une durée de quatre mois et pour le brevet de spécialiste de 1er degré (BS1) d’une durée de six mois, dans la spécialité «techniques de gestion», renseigne le communiqué.













