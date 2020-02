9114 milliards de dette en 2019 : le FMI freine le Sénégal Le Fonds monétaire international (Fmi) met le Sénégal en garde à propos de son niveau d’endettement. "L’Observateur", citant un document du FMI, souligne, en effet, que le plafond d'endettement au cours de l'année budgétaire pour le Sénégal est fixé par le Fmi, à 9 563 milliards FCfa. Or, le montant de la dette publique nominale totale se chiffrait à 9 114 milliards F Cfa en décembre 2019. Ce qui veut dire que notre pays a presque atteint le seuil, et ne pourra plus s’endetter au-delà de 449 milliards F Cfa d'ici à décembre 2020. Le document souligne que la tendance haussière de la dette extérieure du pays, n’a cessé d’augmenter en 2019.

