9e Forum mondial de l’Eau: Le Président Sall apprécie la qualité et le succès de cet évènement historique Le Chef de l’Etat s’est félicité de la tenue au Sénégal, du 9e Forum mondial de l’Eau, ouvert le lundi 21 mars 2022. Il a remercié les Chefs d’Etat et de Gouvernement, les responsables d’institutions multilatérales, les experts du secteur et autres participants, qui ont rehaussé par leur présence, la qualité et le succès de cet évènement historique, qui replace les questions liées à l’eau au cœur des débats et de l’agenda du développement mondial.

Le Chef de l’Etat félicite le Gouvernement, en particulier, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’Eau, ainsi que le président du Conseil mondial de l’Eau, pour l’excellente organisation de la rencontre (qui s’achève le 26 mars 2022), notamment de la cérémonie d’ouverture, riche en termes de messages, de plaidoyers et d’engagements.



Le président de la République adresse également ses chaleureuses félicitations à l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), lauréate du Grand Prix Hassan II de l’Eau.



Le Chef de l’Etat demande, enfin, au Gouvernement, de veiller à l’application des engagements de la Déclaration de Dakar ; document avant-gardiste, qui dessine une feuille de route consensuelle pour le renforcement du secteur de l’eau, dans la dynamique de l’atteinte des Objectifs de Développement durable (ODD6).



