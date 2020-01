A 7 ans, Thiago, le fils de Messi, inscrit son premier but pour le Barça

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Tel père, tels fils ? On n’y est évidemment pas encore là. Mais le premier but de Thiago Messi sous les couleurs du FC Barcelone a été vécu comme un petit événement en Catalogne. À 7 ans, Thiago a ouvert son compteur personnel pour le club de son paternel, à l’occasion d’un match de l’équipe des débutants. Se présentant seul face au gardien, le fils de « la Pulga » a trompé le dernier rempart adverse avec lucidité. Si le but n’a rien d’extraordinaire en tant que tel, les médias catalans n’ont pas hésité à le relayer massivement. Au point que la vidéo devienne virale en l’espace de quelques heures seulement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos