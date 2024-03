A Diourbel, Dr. Cheikh Tidiane Dièye promet de booster le potentiel agricole

Docteur Cheikh Tidiane Dièye, candidat à l’élection présidentielle, a promis mercredi, de faire de Diourbel (centre), un pôle régional en vue de relancer l’industrie agroalimentaire et booster le potentiel agricole de cette partie du bassin arachidier.



M. Dièye dit avoir opté pour ” une approche didactique et pédagogique ”, pour aller à la rencontre des populations, dans le cadre de cette campagne électorale.



” Dans notre projet de société, nous avons l’ambition de regrouper les régions en cinq pôles régionaux. Chacun sera doté d’infrastructures sociales à l’image de Dakar, la capitale ”, a-t-il déclaré dans la capitale du baol peu avant 23h.



Selon le candidat de la coalition “Pré­sident bi ñu bëgg”, “ Diourbel qui va abriter l’un des pôles, va bénéficier de nouvelles infrastructures pour booster le potentiel agricole de cette partie du bassin arachidier ”.



De même, il a promis d’aménager les terres, pour permettre aux jeunes de se lancer dans la production agricole.



“ Nous avons tous constaté que les jeunes de Diourbel cherchent désespérément un emploi. Après l’hivernage, il n’y a rien, c’est pourquoi nous allons s’attaquer à cette problématique, à travers l’aménagement de périmètres agricoles avec tous les équipements nécessaires ”, a-t-il déclaré.



M. Dièye ambitionne également de relancer la Société électrique industrielle du Baol (SEIB) de Diourbel, pour en faire un complexe agro-industriel qui va employer des milliers de personnes.



Il a déploré par la même occasion, les lenteurs dans la construction de la route Keur samba Kane-Baba Garage, rappelant que le bitumage de cette route est une veille doléance.



Le prétendant à la magistrature suprême compte renégocier les contrats miniers pour permettre aux populations de bénéficier des retombées du secteur extractif.



Après Bambey et Diourbel, Dr. Cheikh Tidiane Dièye de la coalition “Pré­sident bi ñu bëgg”, sera ce jeudi dans le département de Mbacké, pour partager avec les populations, son programme de campagne.













Aps