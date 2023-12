A. Kane, I. Lèye et M. Ndiaye en prison pour vol de tuyaux

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 12:09

A. Kane dit Baboye, lutteur et charretier et I. Lèye dit Ndiol, croupissent en prison pour vol de 08 tuyaux Pvc d’un diamètre de 315 m et de 6 m de longueur d’une valeur totale 1 200 000 FCFA, soit 150 000 FCFA l’unité. C’est le samedi 16 décembre dans la matinée que le responsable du matériel et du personnel de l’entreprise M.C.A.M, Mamadou Sylla, est allé déposer une plainte à la police de Pikine Guinaw Rails après constat de la disparition des tuyaux, renseigne L'As.



Les investigations des limiers ont permis de retrouver un témoin qui a aperçu les mis en cause la nuit des faits vers 02h du matin en train de charger quatre tuyaux Pvc sur une charrette de couleur bleue attelée à un cheval marron. Poussant l’enquête, les policiers ont réussi à identifier et interpeller, le 23 décembre, A. Kane dit Baboye propriétaire de la charrette et du cheval. Ce dernier qui a reconnu les faits balance son acolyte, I. Lèye dit Ndiol. Ils ont vendu les tuyaux à un commerçant au parc Lambaye, nommé M. Ndiaye dit Ngom, qui a été aussi interpellé.



Il a avoué devant les enquêteurs avoir acheté les 08 tuyaux à 50 000 FCFA l’unité contrairement aux déclarations de Baboye qui dit les avoir vendus à 20 000 FCFA la pièce. Ainsi le trio est gardé à vue pour respectivement association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de transport pour les deux premiers et recel pour le receleur. Ils seront déférés au parquet aujourd’hui.

Ndèye Fatou Kébé