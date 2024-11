A Ndiayene Pendao et Fanaye : Amadou Ba plaide pour une gestion raisonnée de nos ressources Au moment de fouler le sol de ses origines, le Président de Jamm ak Njariñ a eu du mal à contenir son émotion. «Je suis particulièrement ému de revenir sur cette terre qui m’est chère, celle de mes racines familiales, Ndiayenne Pendao. Fils de cette localité, tant du côté de mon père que de ma mère, c’est un honneur et une fierté immense de pouvoir retrouver mes compatriotes ici, à Ndiayenne Pendao, une étape déterminante dans cette campagne».

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2024 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

Ce moment, poursuit Amadou Ba, qui a reçu quelques minutes auparavant, à Fanaye, le même accueil populaire, «est un tournant important pour moi, mais aussi pour tous ceux qui, comme moi, croient en un avenir meilleur notre pays. Nous avons un travail colossal est devant nous, mais je suis convaincu que, grâce à votre soutien, nous réussirons à relever tous les défis pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais».



Le développement du Fouta et de tout le reste du Sénégal, passe par «des investissements dans l’éducation, l’agriculture, la santé, mais aussi par un renforcement des infrastructures et une gestion raisonnée de nos ressources naturelles. Avançons vers l’avenir et agissons pour un Sénégal plus juste, plus prospère et solidaire» conclut l’ancien Premier ministre.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook