A Ngor, Mame Mbaye attaque les candidats de l’opposition

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Très optimiste quant à la victoire prochaine de Macky, lors de son passage hier, à Ngor, Mame Mbaye Niang a raillé les autres candidats.



« Ousmane Sonko et issa Sall ne connaissent rien de l’état. Ils n’ont pas d’’expérience pour diriger ce pays et n’ont pas de programme. Si Madické s’est présenté c’est parce qu’il est en colère. Quant à Idrissa Seck, certes il a de l’expérience, parce qu’il a été dans l’Etat un bon moment, mais, il a fait des choses qui font que vous ne lui faites pas confiance. Le peuple ne peut lui faire confiance, parce que tout ce qu’il dit n’existe pas », a lancé le ministre du Tourisme.











Les Echos

