A Rome, Macky Sall appelle à davantage accorder la priorité à l’investissement

Le président sénégalais, Macky Sall a souligné, lundi à Rome, la nécessité d’instaurer un nouvel état d’esprit dans la coopération entre le reste du monde et l’Afrique, insistant notamment sur l’importance d’accorder la priorité à l’investissement et au partenariat, en lieu et place de l’aide publique au développement.



‘ ’Je voudrais surtout souligner ici, la nécessité urgente d’instaurer un nouvel état d’esprit dans la coopération avec l’Afrique. Nous avons besoin de changer de logiciel, en passant de la logique de l’aide à celle de l’investissement et du partenariat ’’, a-t-il notamment déclaré, lors d’une session consacrée à la coopération, au développement économique et aux infrastructures, dans le cadre du sommet Italie-Afrique organisé dans la capitale italienne.



Pour le président sénégalais, ce changement de paradigme signifie que ‘’les plans dédiés à l’Afrique, doivent aussi faire l’objet de concertations préalables pour convenir des priorités, des conditions et des modalités d’exécution de ces plans.



Il a fait savoir que quatre ans étaient ‘’nécessaires’’ pour y parvenir, en évoquant notamment la revue des critères de notation des agences d’évaluation, qui ont toujours tendance à exagérer le risque d’investissement en Afrique, l’assouplissement des règles de l’OCDE pour les prêts crédits export, la promotion des financements mixtes associant les fonds concessionnels et les financements commerciaux et la réforme des procédures, aussi bien du côté des pays partenaires que des pays bénéficiaires.



Macky Sall a également insisté sur la mobilisation de ressources plus significatives, pour financer des secteurs clefs du développement comme les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, l’eau, assainissement, la santé, l’éducation, entre autres.



‘ ’Je voudrais souligner ici que les infrastructures sont rentables en Afrique, que soit les autoroutes à péages, les ponts, les ports et les aéroports, ainsi que les centrales électriques ’’, a-t-il dit.



‘’ En outre, si nous voulons abandonner les vieilles recettes qui ne marchent plus, il est de notre intérêt commun de lever les obstacles qui entravent la coopération et le partenariat avec l’Afrique ’’, a ajouté Macky Sall.



La cheffe du gouvernement italien Georgia Meloni, a pour sa part, indiqué vouloir écrire ‘’ une nouvelle page ’’ dans les relations avec le continent, dans une approche ‘’ non-prédatrice ’’.



Une vingtaine de chefs d’États et de gouvernements africains participent à ce Sommet Italie-Afrique, ainsi que Ursula von der Leyen, la président de la commission de l’Union européenne et laD irectrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.











