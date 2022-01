A Sam Notaire, Yaw perd un élément de taille: Yaya Ndiaye du Grand Parti, rejoint l’Apr A l’issue d’une rencontre avec le coordonnateur de Benno à Guédiawaye, l’un des animateurs les plus importants de Yaw dans la banlieue, a annoncé sa défection. Quelques jours après le démarrage de la campagne, la Coalition Benno vient de frapper un grand coup en débauchant Yaya Ndiaye, surnommé le Grand mobilisateur du Grand parti.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Ce responsable politique de la formation de Malick Gakou, par ailleurs Conseiller municipal à Sam Notaire pour le compte de Yewwi askan wi, avait vu sa candidature rejetée par sa coalition au profit de la maire sortante, Mme Aminata Kanté. Hier, à l'issue d'une Assemblée générale, Yaya Ndiaye a annoncé s’être décidé à rejoindre le parti au pouvoir, avec une grande force derrière lui.



Reçu par le coordonnateur départemental de Bby, en l'occurrence le maire Aliou Sall, Yaya Ndiaye a regretté d'avoir au début, choisi le mauvais camp et de s’être retrouvé à faire face au responsable Modou Bousso Ndiaye, investi par la coalition Bby au niveau de la commune : « J’avais posé ma candidature, mais elle a été rejetée. Mais, je confirme avoir décidé de rejoindre Aliou Sall », a-t-il annoncé à la sortie de sa rencontre.



Aliou Sall de son côté, s’est réjoui de ce renforcement de son camp, avec l’arrivée de Yaya Ndiaye. Le Coordonnateur régional de Bby a informé qu’il allait poursuivre ses visites de proximité dans les 5 communes, pour sensibiliser et convaincre les frustrés ainsi que d'autres membres des coalitions de l'opposition, qui sont en phase de discussions, pour venir renforcer les rangs de Bby.



Le maire de Guédiawaye explique que c'est un travail de fourmi qui est en train d’être fait, même s’il est très confiant. Son optimisme est raisonnable, « car rien que notre bilan parle, avec toutes ces réalisations que nous avons accomplies. La population nous a montré avec détermination, qu’elle est de notre côté. Le département est sur un élan d'émergence. Aujourd'hui, Guédiawaye voit grand. Si mon mandat est renouvelé, mon rêve pour ce département est de faire d'autres projets ».











Le Quotidien

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook