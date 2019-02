A Sokone, Idy promet: « Une commune, un milliard »

A Sokone où il a obtenu le ralliement du maire, Mamadou Petit Guèye, le candidat Idrissa Seck a promis un programme spécial d’investissement pour toutes les communes du Sénégal.



« C’est ici à Sokone que j’ai décidé de développer un des points de notre programmes pour reconstruire ce pays. Car ceux qui gouvernent ont fini de le détruire. L’un de ces points : mettre fin au gaspillage. Nous nous rappelons que le maire Petit Guèye a eu à dénoncer un fait.



Un jour, le président de la République avait organisé un «Yendou » à Gossas. Ce jour-là, ils (lui et ses partisans) ont dépensé plus que le budget d’investissement de sa mairie et des mairies voisines. Des actes à bannir. Je fais le tour du Sénégal et le constat reste le même : le gap entre Dakar et les autres localités du Sénégal est énorme.



Avec les problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais, à savoir le manque d’eau et de courant, le manque de districts de santé et de bonnes routes, il faut un programme spécial d’investissement intitulé : « Une commune, un milliard » afin de faire le rattrapage et régler ces problèmes ».











L'Observateur

