À Touba, Abdoulaye Sylla assure un scrutin normal et mise sur la reconstruction nationale La tête de liste de la coalition « And Bessal Sénégal » a accompli son devoir civique au quartier Baye Lahat de Touba. Il a promis qu'une fois élu à l'Assemblée nationale, il œuvrera pour améliorer les conditions de vie des populations et pour reconstruire le Sénégal. Sur le plan organisationnel, il a indiqué que le déroulement du scrutin se passe normalement dans la ville sainte, pour le moment.















Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2024 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé